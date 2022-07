Temporal de nieve: situación climática en Cholila y sus parajes

Desde el área de comunicación del municipio de Cholila nos informan sobre la situación actual, tras el temporal de nieve que azotó a la región. Desde el área de comunicación del municipio de Cholila nos informan sobre la situación actual, tras el temporal de nieve que azotó a la región.





Continúa suspendida la recolección de residuos por las viviendas de los cuatro parajes de Cholila hasta nuevo aviso. Rogamos a los vecinos que no retiren sus bolsas a la calle y que no arrojen en lugares no adecuados en sector del acceso al basurero. La Atención al Público en la municipalidad funciona con normalidad (8 a 14 horas).









✅ Plan Calor y próximos pagos: ya se está abonando desde la Secretaría de Hacienda en los distintos parajes de nuestra localidad (todos los días de 8 a 14 horas), a los beneficiarios relevados por el área de Desarrollo Social.





✅ Las clases en las escuelas permanecen suspendidas hasta próximo aviso.





✅ El Gimnasio Municipal estará abierto martes y miércoles para los deportes municipales y alquileres. Luego, jueves y viernes permanecerá cerrado y las actividades retomarán el próximo lunes 1 de agosto.





✅ Se encuentran trabajando maquinarias dentro del Casco urbano y los diferentes Parajes de la localidad en el despeje de distintos caminos vecinales tratando de llegar a los diferentes vecinos que se encuentran aún aislados.













✍️RECOMENDACIONES

⛔ ESTAR ATENTOS a las nuevas medidas de restricciones diurnas para circular en las rutas 71, 40 y el resto de las incluidas en la provincia del Chubut.





⛔ CIRCULAR con las luces reglamentarias, respetando las normas de tránsito.





⛔ TENER CONSIDERACIÓN con peatones y ciclistas.





⛔ MUCHA ATENCIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO; los sistemas de calefacción como los calefactores y cocinas a gas natural tengan la llama de color azul. NO tapar las rejillas de ventilación.





⛔ESTAR ATENTOS al comportamiento de los flujos hídricos como canales, arroyos, lagunas y río.





⛔ BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHOLILA, BRIGADA DE INCENDIOS, VIALIDAD PROVINCIAL Y MUNICIPALIDAD DE CHOLILA ESTÁN MONITOREANDO DISTINTOS SECTORES⛔





👉🏻 ANTE CUALQUIER DUDA O INQUIETUD 📞 LLAMAR A:

📌 Bomberos: 100.

📌 Policía: 101.

📌 Emergencias de Salud: 107.