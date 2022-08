“12 Años, no fue magia"





Los abajo firmantes PERONISTAS de la zona andina de Rio Negro, nos solidarizamos con la compañera Cristina, decimos basta a la persecución política y denunciamos enfáticamente a esta justicia rastrera y cooptada por los poderes dominantes del mercado y de la anti política.





Más allá de cualquier opinión jurídica que dejamos en manos de quienes pueden juzgarlas con más acierto, cae de maduro, aún para nuestros conocimientos mundanos que la fundamentación de la denuncia del fiscal Luciano, no solo se inscribe en el prevaricato , sino que además sienta un precedente histórico en la política de nuestro país, puesto que el solo hecho de arribar a una conclusión "antojadiza" de que "hubo" una asociación ilícita fundada con el único motivo de asumir un gobierno para vaciar las arcas del país pone en jaque el orden democrático y la división de poderes desde una perspectiva consecuente con motivaciones mediáticas y de quienes pretenden cohartar la representación popular a través de sus auténticos representantes.





De fallar por parte del tribunal en consecuencia con la fundamentación del fiscal actuante, se legalizar palmariamente que la totalidad de los funcionarios del ejecutivo que fueron parte del gobierno de Néstor y Cristina han sido parte de una conjura apátrida, en definitiva, no es más ni menos que estigmatizar cualquier compromiso militante con el estado de derecho y con los fines supremos de la patria.





No podemos dudar frente a este atropello y menos frente a este despropósito, frente a una justicia corporativa y cooptada, asumiendo un rol de "gendarme" de la toma de decisiones de cualquier gobierno soberano, a partir del voto popular, cualquier conato de limitación de la libertad de elección popular y la libertad de acción entre pueblo e intereses mezquinos enquistados en medios de comunicación, sectores concentrados y sectores extranjerizantes desnuda la prostitución de un poder que debería ser el último respaldo del único "sujeto protegido" de cualquier democracia que es solo "el pueblo".





El fallo que se avecina y los fallos de las distintas instancia del poder judicial, incluso de la máxima jerarquía de este poder, que es la suprema corte de justicia no hace más que revelar que no solo la política sino que cualquier ciudadano de nuestra patria se encuentra en "libertad condicional", situación que evidencia que la justicia de nuestro país se ha hecho carne de los intereses de las minorías frente a los intereses genuinos he indubitables de quienes son los verdaderos hacedores de lo que es la Patria.





Frente al dilema "seguridad jurídica" para empresarios y seguridad del único sujeto protegido de cualquier sociedad civilizada que es "el pueblo" decimos BASTA -





José Luis Nochetti – José Gomez – Luis Aguilar – Juliana Logarzo - Miel Celeste Logarzo – Nancy Alejandra Bogado – Ricardo Vazquez – Beatriz Gallardo – Nicolas Nochetti – Luis Montes – Rodolfo Lopez y Fernandez – Oscar Roberto Bravo – Marcelo Barbeito – Francisco Grunow -Valentin Lopez y Fernandez , Julia Vergara – Mario Scandizzo