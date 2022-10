El Bolsón: preocupa la cantidad de conductores alcoholizados

Este fin de semana se registraron 21 alcoholemias positivas, el 80% superior a 1g de alcohol en sangre, el récord fue de 3.36. Dos personas fueron demoradas por violencia.





Entrevistado Leandro Leoni, secretario de tránsito y transporte confirmó el secuestro de 21 vehículo por alcoholemia positiva, no obstante, remarcó que fue un fin de semana muy complejo, “este fin de semana, como es costumbre, se realizaron los controles de alcoholemia y el resultado fue lamentable, 21 vehículos retenidos por alcoholemia positiva, una valoración alta que hace tiempo que no veíamos 3,36 de alcohol en sangre, hubo fugas, personas detenidas. Lamentablemente fue una noche bastante compleja en lo que tiene que ver con la prevención”, destacó el secretario de tránsito y transporte.





Al ser consultado sobre si se volvieron a repetir hechos de violencia contra los inspectores de tránsito municipales Leoni confirmó esta situación, incluso mencionó algunos casos donde familiares de los detenidos actuaron de manera muy violenta.





Con todo el funcionario municipal de estación que contaron con el acompañamiento del personal policial de la unidad 12 local, pero insistió que en ocasiones no es suficiente.





La multa ocasionalmente ronda desde los $50mil hasta los $80mil, incluso mucho más de $100,000 que es una fuerte suma para un trabajador, sin embargo, pareciera ser que ni siquiera con este golpe al bolsillo aprendemos a tener un conductor designado o bien salir en un remis, "yo no sé qué está sucediendo, lo que sí sé es que el fin de semana me di una vuelta por el centro y veo que hubo mucha cantidad de gente, este fin de semana donde hubo muchas actividades, sobre todo. Pero no sé cuál es el motivo, los controles siempre están, pero lamentablemente las alcoholemias no cesan, sería mejor para nosotros que no haya ningún vehículo retenido, pero bueno lamentablemente fue así este fin de semana”, lamento el secretario de tránsito y transporte Leandro Leoni.