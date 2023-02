Barrio Usina: se suman las quejas por el estado de la costanera

Esta mañana Alejandra Ñanco, presidenta de la junta vecinal del barrio Usina diálogo con noticias del Bolsón y dejó plasmado su descontento con el estado de la costanera de la margen oeste del río Quemquemtreu, “ está literalmente abandonada, desde el municipio te dicen que corresponde al DPA y el DPA no hace nada y están a solo 50 metros de aquí”, sentenció la dirigente barrial.

Con distintas montañas de basura que arrojan los propios vecinos desaprensivos y una vista que parece más que una costanera un basurero a cielo abierto que recibe al turista; la dirigente barrial y presidenta de la junta Alejandra Ñanco se refirió al estado de abandono que presenta la costanera en el margen oeste del río, “Nosotras notamos que desde que empezó el verano se ha ido acumulando la basura, hay colchones escombros electrodomésticos en desuso, concretamente en esta parte parece el basurero del barrio Usina”, “Desde la junta vecinal vamos a conformar una cuadrilla de trabajo con distintas compañeras para poder realizar una limpieza; pero esto no es lo que corresponde, no es nuestro trabajo”, enfatizó la dirigente barrial.

Al ser consultada sobre si mantuvo alguna reunión con la gente de espacios verdes del municipio local Ñanco explicó que se reunió con los titulares del área quienes verificaron que el municipio no tiene injerencia, que esto depende directamente del departamento provincial de aguas, “nos reunimos con los referentes del área pero nos dicen que esto es injerencia del DPA y también fuimos a hablar con la gente del DPA quienes nos pidieron que elevemos una nota, que vamos a terminar de llevar mañana solicitando que se realice la poda de los sauces, se pase la máquina en todo el espacio y de alguna manera se controle a quiénes arrojan la basura en estos lugares”, explicó.

Más adelante Ñanco explicó que es muy difícil identificar a los vecinos que arrojan la basura en ese lugar Una vez que se observa que hay un montoncito el resto lo toma como un basurero y siguen acumulando más escombros pero esta no es la forma de manejarse y menos con un espacio que recibe amigablemente a turistas y familias enteras del barrio que vienen a pasar las tardes de calor.

Las veredas también

De igual manera la dirigente barrial manifestó su disconformidad con la obra de las veredas que se está llevando adelante, “ya hace mucho tiempo que están trabajando en esta obra y todavía no la terminan, pasan los días y la gente no viene a trabajar, realmente no entiendo qué es lo que está pasando y si recorres la vereda ha quedado en una situación realmente muy riesgosa, hay chicos que se caen, madres con los carritos de bebé que también tienen dificultades para transitar. Parece que la vereda también fue abandonada”, explicó Ñanco.