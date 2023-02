El Bolsón: roban a moto viajero

Danniel es un Moto viajero de Ecuador que está recorriendo las iglesias pentecostales de todo Sudamérica realizando un trabajo de misionero, en el cual ofrece generar imágenes de difusión del trabajo que hacen las iglesias pentecostales. Anoche en la localidad de El Bolsón fue víctima de la inseguridad y manos anónimas lo despojaron de todo su material tecnológico.

Danniel Rubio es un moto viajero qué se dedica a misionar en las iglesias pentecostales de todo América Latina, hoy a la mañana diálogo con noticias del Bolsón y contó cómo fue que le robaron todo su material tecnológico, “Esto ocurrió ayer por la noche cuando fui a cenar, yo por lo general almuerzo y ceno en otro lugar, anoche fue en el barrio Esperanza y cuando regrese cerca de la medianoche al ingresar a la vivienda me percaté de que una silla que no estaba y había varias cosas revueltas, al llegar a mi escritorio de trabajo me di cuenta de que ya no estaban ni computadora ni tampoco el dron, la cámara gopro que va en el casco y el intercomunicador. Son todos elementos que yo utilizo para solventar mi viaje por todo América Latina”, explico Daniel.













Seguidamente el joven moto viajero agregó que él se solventa realizando videos para las iglesias pentecostales sobre las actividades que realizan en cada una de las localidades. Aquí en El Bolsón se encontraba ya desde hace dos meses realizando distintos trabajos y el material que también se perdió con el resto de lo que tenía grabado de su viaje por todo América Latina, “no sé qué voy a hacer sin ese material, ahí en ese disco duro y en esa computadora estaban los últimos tres años de mi vida, todo mi trabajo y todo lo que venía haciendo espero y confío en Dios que esto se pueda resolver para poder retornar a la ruta”, destaco el joven.













De igual manera solicito a todos los vecinos de la comarca andina que den cualquier información sobre los elementos sustraídos: una Notebook marca MacBook air, un dron marca Dji color blanco, una cámara GoPro y un intercomunicador de casco junto también a la documentación personal y de su moto.