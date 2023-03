Crisis hídrica: "tratamos de garantizar el flujo de agua", señaló Tormann

Avanzada la temporada estival la falta de agua en los distintos cursos de la región se hace notar a tal punto que la famosa cascada escondida se seca prácticamente secado. Avanzada la temporada estival la falta de agua en los distintos cursos de la región se hace notar a tal punto que la famosa cascada escondida se seca prácticamente secado.

En diálogo con Matías Tormann jefe del DPA de El Bolsón, confirmo que si bien estamos en época de cauces bajos, pero este año se notó más que otros, “ Sí para esta época siempre tenemos baja de caudal y este año particularmente se notó más, si bien en el invierno tuvimos muchas precipitaciones, la merma se ha notado más que otros años”.

Además agregó que en el día de ayer estuvieron midiendo los caudales, “ en el arroyo del medio estamos trabajando con 170 litros por segundo, es muy poca agua, lo que tenemos que considerar también que el arroyo del medio abastece la mayoría de los canales de Mallín Ahogado”, cabe destacar que durante el verano pasado y en medio de una crisis hídrica el promedio por segundo nunca bajó de los 500 litros de agua y hoy se está en un tercio de esos valores.









Más adelante el funcionario también detalló que esto no obedece al incremento poblacional que ha tenido todo el sector rural, “nosotros no creemos que se deba a una explosión demográfica, simplemente es que el recurso no está, no importa si hay más o menos familias viviendo en el territorio, no hay agua”, señaló Tormann.

Finalmente el titular del departamento provincial de aguas de El Bolsón también dejó en claro que a partir de la semana que viene se esperan pulsos de agua de 40mm, que van aumentar sustantivamente los caudales hídricos de toda la región y esta situación se verá totalmente revertida.

Se despide la niña

Al ser consultado si se están dejando de ver las secuelas del fenómeno climático de la niña Tormann explicó que sí, “si y si no hay ningún inconveniente a partir de este año comenzaremos a tener ya el clima histórico con las nevadas y las lluvias promedio que se tenían en la región”, valoró el funcionario.