Carta de lectores: le sacaron el caballo y pide que se lo devuelvan

Un vecino de la localidad de El Hoyo se vio damnificado luego de que su caballo se escapó a la ruta nacional 40 donde fue secuestrado por personal del cuerpo de seguridad Vial y ahora se encuentra retenido. Al no tener la documentación en regla la justicia municipal no le quiere entregar el equino.





Mi nombre es José Luis Mansilla, quería hacer una denuncia pública y que lo vea la sociedad: “el sábado a la madrugada me quisieron robar mi caballo en la localidad de El Hoyo, al escaparse el caballo se fue sobre la ruta 40 ahí lo agarraron las autoridades y el caballo quedó preso.





“Yo lo fui a retirar, pero al no tener el certificado de marca no me lo quieren dar, yo lo pague de buena fe, tengo boleto de compra venta, tengo testigos que el caballo era mío. Se trata de un caballo grande, marcado hace muchos años, me lo tienen en un corral lleno de bosta, sin comer y sin agua”, denuncia Mansilla quien asegura que ni aun pagado las autoridades le reintegran su caballo.