El Bolsón: el temporal de lluvia se hizo notar

Con el temporal de lluvia recién entrando en la región ya se registran complicaciones en los barrios de la zona sur, calles rotas, viviendas con el agua en la puerta, noticias llego hasta el barrio Tres Arroyos y diálogo con los vecinos del sector.





Gracias Señor por venir a ver cómo estamos, son las primeras palabras que le salen a Néstor Lobos vecino del barrio ampliación Esperanza, “me encuentro orgulloso que me hagan una visita, porque nosotros somos humildes”, agradeció y posteriormente explicó que a pesar de la situación están bien, “me encuentro bien y muchas gracias por venir a vernos a nosotros”.





Robarles a los pobres





Don Néstor al ser consultado sobre si reciben ayuda primero sostuvo que no pero también reconoció que algo les llega, “no tenemos nada, tenemos que comprar todo. Sí inclusive ayer nos trajeron una chatada de leña, vinieron y se la robaron, hasta la cortaron ahí mientras nosotros estamos en el negocio”, aseguró el anciano.





Sobre la situación climatológica que deja el acceso a su vivienda hecho un barrial Y cómo tienen que arreglárselas para poder ir a buscar una garrafa o algunos otros elementos Néstor confesó que utilizan una carretilla, “nos arreglamos, así como podemos aquí con Don Luis, usando la carretilla para poder salir con la garrafa y volver con la garrafa cargada”.









A su tiempo, Luis Salamín que es otro vecino del barrio, también remarcó que la situación es compleja. Él es jubilado de la policía de Chubut y la jubilación no le alcanza a pesar de que recibe la ayuda de su hijo, quien vive en la localidad de El Hoyo.





En otro párrafo Néstor lobos confirmó que sí reciben alimentos por parte de desarrollo social que no sabe si están emplazados dentro de lo que es el módulo del plan calor o cuál es el módulo que reciben pero que tampoco les alcanza para subsistir por lo que dependen de una jubilación que no termina de llegar ya que a él lo pensionaron y a Don Luis la jubilación de policía chubutense y no le alcanza.





Si bien la situación es muy compleja y sobre todo observando cómo va creciendo minuto a minuto el nivel de agua del Arroyo Negro los vecinos se mostraron confiados en que las nuevas obras que están haciendo en el sector van a aliviar la correntía del agua, dado que otrora la gran proliferación de sauces y mugre que había sobre el cauce del arroyo hacía que éste desbordara y se metiera literalmente en su vivienda. De cualquier manera, remarcaron que haría falta que empedraran al menos parte del acceso a su vivienda para no tener que salir con las botas de goma chapoteando barro, remarcaron.









Trabajos en distintos Barrios





En tanto desde la secretaría de obras y servicios públicos durante las últimas 48 horas se encuentran trabajando en distintos barrios de la localidad que históricamente sufren anegamientos en tal sentido se han realizado el repaso de arterias en los barrios Usina Yrigoyen, Villa turismo, Bella Vista, Los Hornos y Luján.









De igual manera el secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra detalló que se encuentra trabajando una brigada especialmente abocada a la tarea de alivianar las bocas de tormenta y los desagües, para evitar que el agua se acumule y genera alguna complicación a los vecinos, “esta brigada está trabajando en horario corrido para poder cumplir con los requerimientos” aseguró el funcionario.