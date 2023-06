El 2 de junio se conmemora el Día Nacional del chofer de ambulancias en tal sentido noticias del Bolsón dialogó con Miguel Muñoz una persona que le dedicó 44 años de su vida a esta noble profesión a la cual aún lleva arraigada bajo la piel.









Miguel tiene 66 años de edad, cuando regresó de Viedma donde comenzaba a estudiar electromecánica y por cuestiones de la vida tuvo que volverse y tan solo con 20 años ingresó al hospital de área de El Bolsón. Allí por el 2 de enero de 1979, ingreso a esa repartición en la cual vivió 44 años de anécdotas, alegrías y también sufrimientos.













Hoy comparte con nosotros un pedacito de su historia, destacando la importancia de una familia que siempre lo esperaba al llegar, pero nunca sabían cuándo iba a ser el reencuentro.













Muchas veces debieron transitar la ruta nacional 40, el famoso cañadón de la mosca de ripio, de una sola mano, tardando 4 horas para llegar a San Carlos de Bariloche, “siempre sabíamos cuándo salíamos, pero no sabíamos cuándo y cómo volvíamos”, conto Miguel.









No te apures, no llega.

Entre las anécdotas Miguel nos cuenta aquella vez que tuvieron que acudir al accidente que sufrió un colectivo que conducía a los excombatientes de Malvinas. 40 personas dentro de ese micro que volcó en la zona de El Foyel, al cual tuvieron que asistir. Ese día Miguel tuvo que realizar tres viajes hacia San Carlos de Bariloche, en el último el médico le dijo: “Miguel no te apures, el muchacho no llega a Villegas está muy grave”, sin embargo, orgulloso el chofer de la ambulancia contó que no solo llegó Villegas, sino que también llegó a San Carlos de Bariloche y logró salvarle la vida a este excombatiente de Malvinas y que luego, con el correr de los años mantuvieron un vínculo de amistad.













Los invitamos a escuchar y ver esta historia de vida, pero también cargada de emociones de la mano de Miguel Muñoz “el chofer de la ambulancia del pueblo”.