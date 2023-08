Carta de Lectores: El Maitén ciudad no inclusiva.

Para movilizarme lo hago con un andador por el grave problema motriz que llevo en mis piernas, y por esta razón y como muchas personas con discapacidad tenemos en nuestro pueblo un grave problema en lo que hace a la Accesibilidad para personas con discapacidad física " motriz" ley 24314 , pues bien estando nuestro municipio adherido a la 22431 de Protección Integral de los Derechos de las personas con discapacidad, carecemos de rampas para que pueda mostrar ingresar a ciertos comercio, carecemos de un centro de rehabilitación, pues el que había años atrás pasó a quedar para cuidar caballos de carreras, no tenemos vehículos de transporte de personas con discapacidad, no se preocupa el estado de construir baños adaptados de lo cual soy un necesitado de tenerlo, estamos completamente en el olvido.





Mucho desinterés de parte del Estado Municipal hacia las personas con discapacidad, todo esto es una parte de lo que necesitamos y no nos dan el derecho de ser beneficiario que por ley nos corresponde, pero lo que más tristeza nos da es, en mi caso, vivo a 70mts del hospital local y con mi andador es imposible caminar ya que las cuatros patas no calzan bien sobre el terreno y me ocasiona un graves problemas para llegar al Centro de Salud, ya que además de caminar con el andador "ayuda técnica" mi esposa debe ayudarme a sujetar mi cuerpo por la inestabilidad que presento al caminar por los tremendos pozo que hay en la calle, que es ahí donde se presenta mi temor a caerme y sufrir alguna lesión en mi cuerpo como quebradura u otro tipo de lesiones que me perjudicaría en gran manera.

Ante una situación así, mi pregunta es, quien se haría responsable si tenemos un estado ausente que nos da garantía por nuestros derechos.





Hoy luego de mi regreso me comunique con la señora Verónica Freixa Concejal en nuestro pueblo y entendió mi petición, de que envíen una motoniveladora para solucionar este tipo de problema en la calle que no solamente a mí me perjudica sino a tantas personas con discapacidad y adultos mayores que concurren al nosocomio, aparentemente al empleado que tendría que dar la orden de mandar la maquina no le interesa en lo más mínimo, <déjole constancia que las veredas de ambos lados no se puede transitar ,es imposible porque es un pedrero intransitable>, quiero hacerlo público ya que nuestros reclamos no son de interés para quienes gobiernan nuestro pueblo:



Buenas tardes Sr director de Noticias El Bolsón, paso a lo siguiente: comenzare por mi apellido y nombre, Cornelio Walter Raúl, D.N.I nro 10505263, domiciliado en calle José Hernández de El Maitén, bien, soy un adulto mayor de 68 años de edad, paciente de una dura enfermedad llamada Esclerosis lateral Amiotrófica, conocida por sus siglas como ELA.