Provincia presentó propuesta salarial para resolver el conflicto con Salud

En esta línea, y en el marco de la fuerte crisis que atraviesa la provincia debido a las medidas de recorte financiero impulsadas por el Gobierno Nacional, se hizo un trabajo técnico y financiero para ofrecer varios puntos con mejoras para el personal sanitario.





Durante la reunión la ministra de Salud, Ana Senesi, y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, ofrecieron una propuesta integral.





En la misma se incluye la incorporación del concepto de "plus pandemia" a la asignación básica remunerativa en el caso de los trabajadores agrupados en la ley 1904. Asimismo se ofrece un aumento del 50% en los adicionales y bonificaciones para compensación en salud, tanto para el personal full time como para los de especialidad crítica y no crítica, riesgo médico y no médico, y personal de la salud agrupados en la ley 1844.





Además, se sugirió asignar un 25% sobre la asignación básica de la categoría de revista para todos los agrupamientos, y actualizar el valor de las guardias activas y pasivas con la pauta salarial. Para los trabajadores de Bariloche, Región Sur, Catriel y Sierra Grande, se incrementa el concepto de zona inhóspita entre un 100% y 150%.





Debido a que en el momento del encuentro con las representantes de Asspur, Cesira Mullaly y Marisa Albano las liquidaciones del sueldo de marzo ya estaban cerradas, se firmó un compromiso para pagar en retroactivo a marzo por planilla complementaria el monto restante que se ofreció. De este modo, se cobrarán los haberes ya liquidados de marzo en los primeros días de abril y el monto restante ofrecido se recibirá en el curso del mes.





Una a una las escalas de aumento propuestas









Para los agentes comprendidos en la ley N° 1904, del escalafón sanitario, se ofrece a los enfermeros y técnicos del agrupamiento 3 una liquidación de los haberes de marzo de $530.177 que en abril por planilla complementaría asciende a los $585.080.





En tanto, los del agrupamiento 2, a los no médico full se les liquidará los haberes de marzo en $555.114 y en abril -mediante la planilla complementaria- el monto escala en total a $631.622 y mientras que médico full time sin espacialización $632.294 en marzo, que se complementa por planilla en $749.757 en abril.





El personal del agrupamiento 1, los no médicos full time cobrarán $627.144 marzo y llegarán a los $724.037 por complementaria en abril, por su parte los médico full time con especialidad tendrán un haber de $714.527 en marzo que alcanza los $859.520 en abril.





En el caso de los del agrupamiento 1, que son médicos part time con especialidad cobrarán $549.402 en marzo monto que sube en su totalidad a $640.577 en abril.





Por último, la categoría 1 de la ley 1844 cobrará en la liquidación de marzo $534.760, y por planilla complementaria se sube a los $579.722 en abril.









Concepto zona inhóspita





Para los trabajadores de Bariloche, Región Sur, Catriel y Sierra Grande, se incrementa el concepto de zona inhóspita entre un 100% y 150%.





En dichos lugares, mediante planilla complementaria el monto asciende a $622.451 para el agrupamiento 3. Los del agrupamiento 2, en el caso de los no médicos full time cobrarán en total $679.903 y médico full time $798.038 en abril.





Los del agrupamiento 1 no médico full time $775.975 y médico full time con especialidad $909.459 y los médicos part time con especialidad $678.943. Finalmente el monto total para la categoría 1 de la ley 1844 es $590.669.

La provincia de Río Negro continúa apostando al diálogo, al consenso y la negociación permanente con los distintos gremios y, en un gran esfuerzo financiero, se realizó una nueva propuesta a las trabajadores y los trabajadores de la salud, quienes representan uno de los pilares fundamentales de la administración provincial.