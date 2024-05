El Renault 12 del millón de reproducciones

En medio de la nevada y luego de que un colectivo intentara llegar hasta el estacionamiento del Cerro perito Moreno infructuosamente, dado que había más de 30 centímetros de nieve, Fabián Pérez agarró su Renault 12 modelo 88 y dijo “yo voy a subir”, allí se generó el vídeo viral que Matías Rivadero quien filmó el video y lo posteo en Tiktok, a tan solo horas de hacerlo sumó un millón de vistas.





Noticias del Bolsón llegó hasta el estacionamiento del Cerro Perito Moreno y allí nos encontramos con el principal protagonista de esta historia, se trata de un Renault 12 modelo 88 que según asegura su dueño está en excelentes condiciones y le disputa a cualquier otro vehículo llegar a cualquier parte del globo terráqueo.









Fabián Pérez es el orgulloso titular de este Renault 12, del cual destaca que tiene caja de quinta, “esta máquina la tengo yo hace 5 años, es modelo 88 y es un reliquia para mí”, confiesa el orgulloso dueño mientras apoyado sobre el capot con el pie en el paragolpes acaricia su auto.

Rápidamente aclara: “lo cuido como oro, porque no me deja pata nunca. Voy y vengo siempre y cuando hay nieve, barro o lo que sea se banca”.

“Ese día teníamos que subir a laburar, (que los compañeros que vienen bajando ahí ese es el griterío), igual que ese día y nada el colectivo hizo como 10 encaradas hacia arriba, en la subida brava y dejó únicamente la huella que está marcada y bueno me animé y encaré la subida y con el aliento de todos mis compañeros, más fuerza me dio para darle al renaulito y que vaya trepando hasta que subió y pudimos llegar hasta el puesto de laburo”, recordó Fabian quien destacó que unas buenas cubiertas un auto que aguante y sobre todo una buena muñeca hacen la diferencia entre pasar o quedarse encajado.













Más adelante le preguntamos si tiene alguna preparación especial a lo que Fabián simplemente confesó que tiene el motor hecho nuevo hace poco, incluso tiene una batería nueva colocada destacó.





Y se hizo viral

Más adelante charlamos también con Matías Rivadero, quién es el joven que filmó este video y cuando llegó a su casa se lo mostró su compañera y la respuesta fue inmediata: “la idea fue como dijo Fabi, mi amigo, el colectivo no podía subir, había camionetas que no podían subir y él cuando dijo voy a encarar me dice: automáticamente dije vamos con aliento empezamos a los gritos todos los pibes del trabajo que veníamos al cerro a trabajar así que nada ahí salió el video. No tenía idea que se iba a viralizar y llegué a mi casa, mi cuenta de tiktok la tengo privada y se lo mostré a mi pareja me dijo hacelo público, Se va a hacer viral me dijo y tenía razón en un día lleva ya un millón de reproducciones”, confesó.









Fanáticos e historias del recuerdo

En este punto Matías destacó que la publicación trajo aparejada más de 70,000 comentarios, entre ellos muchos de fanáticos del Renault 12 que él desconocía que hubiese tanto fanatismo hacia este vehículo. Incluso le contaron historias de recuerdos familiares y hazañas protagonizadas por el emblemático Renault 12.













Lo que viene

De igual manera ambos amigos destacaron que están reconocieron que están pergeñando una segunda aventura del Renault 12 del millón, la cual ya la tienen en mente pero no quisieron adelantar mucho, sí tiene que ver con la montaña el invierno y lo que es vivir en estas zonas.