Repudian los dichos de la diputada Villaverde

Desde el Partido Justicialista de Río Negro, repudiamos los dichos de la Diputada de la Liberad Avanza Lorena Villaverde en la sesión por el tratamiento de la Ley de Bases, quien en su intervención, cuestionó la postura en contra del RIGI del Senador Martín Doñate y del compañero Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.





Los agravios vertidos hacia el compañero Doñate solo hablan de la coherencia que mantuvo a lo largo de su trayectoria política: trabajar por la defensa de los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. El Senador realizó una defensa intachable en contra de la Ley Bases y del RIGI que solo favorecerán el saqueo de nuestros recursos.





Asimismo, destacamos el compromiso de los compañeros representantes del PJ rionegrino en el Congreso que también han rechazado el Proyecto de Ley hecho a medida de intereses foráneos y a espaldas los argentinos y argentinas.





Le señalamos a la Diputada Lorena Valleverde y su jefe Javier Milei que nuestros representantes han votado y se han expresado de acuerdo al compromiso asumido con el pueblo rionegrino.





Como el Partido Jusiticialista no es un rejunte de avales apócrifos ni firmas ilegales, le recordamos al oficialismo: nosotros no vamos a ser cómplices de la tragedia y la traición a los intereses de Rio Negro. No hay ni obra, ni promesas de devolverle a los rionegrinos algo de lo que ya teníamos por parte de un gobierno centralista que dobleguen nuestra postura.