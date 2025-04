Gesta de Malvinas: a 43 años invitan a la vigilia y a un acto especial en Mallin Ahogado

Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con los excombatientes Santiago Rodríguez y Daniel Giles quienes invitaron a la vigilia del próximo martes desde las 21:30 horas en el anfiteatro Gesta de Malvinas en Plaza Pagano. En concordancia el Sheikh Abdul Raúl Felpete invitó también a participar de los actos centrales en la plazoleta Héroes de Malvinas emplazada en la Pampa de Mallín Ahogado este año se dejará inaugurado un altar con tierra y piedras traídos desde las Islas Malvinas.









Vigilia

Primeramente los excombatientes Santiago Rodríguez invitó a toda la población de la comarca andina a participar de la vigilia que tendrá lugar en el anfiteatro gesta de Malvinas a partir de las 21:00 horas del martes, “ a las 21 horas empezamos la conmemoración en la vigilia que en realidad se conmemora esa misma noche, ya no hace falta el acto del día siguiente, porque honrar a nuestros caídos a las cero horas del 2 de abril para nosotros es lo más importante. Así que como todos los años a las 21 horas en la plaza Pagano y ahí arrancamos con las actividades chocolate, algunas que otras tortas fritas así que vengan los esperamos”, sostuvo.









Convocatoria a músicos

Además los ex combatientes insistieron a los grupos de danzas y músicos que quieran participar allí estaremos para disfrutar de ese día y honrar a nuestros caídos.





A su tiempo Daniel Giles otro excombatiente explicó que siempre es momento r de honrar a los caídos, “esta es una manera siempre de honrar y de estar con la familia de los que perdieron sus hijos, o sea es algo muy emotivo así que por eso estoy agradecido a la comunidad y todo el pueblo en general, ustedes también que no hacen la nota para que invitar al público a la gente a que nos acompañe en esta vigilia”.









Recuperación pacífica

con todo el ex combatiente se refirió a llevar el Patriotismo cada día, “la verdad que es así nosotros siempre tratamos de llevar la soberanía a todas partes, que no se pierda nuestra soberanía nacional, porque nosotros luchamos por ella y queremos que todos los jóvenes sigan adelante y si en algún momento si se tienen que recuperar las islas que sea por la vía pacífica. No sé, nosotros capaz que no lo vayamos a ver pero sí nuestros nietos y nuestros bisnietos, no sé”.









La enseñanza en las escuelas

Finalmente y al consultarle a Santiago Rodríguez sobre si se sigue hablando en las escuelas de la malvinidad, esto fue lo que nos respondió: “Se perdió un poquito todo eso, yo hace unos días estuve en Buenos Aires y allá están volviendo a arrancar con ese tema de malvinizar de hay un programa que se llama Malvinas en las escuelas y que los profesores son todos veteranos de guerra te van a contar la verdadera historia y nosotros como nadie hemos hecho muchos años acá el tema este es más ahora tengo llamados para ir a hacer charlas a los colegios pero no nos dan los tiempos porque no somos mucho y las demandas son muchas y está bueno. Está bueno que los chicos vayan conociendo la historia, no digo un héroe de verdad, ellos están enterrados en la isla pero si veo a uno que te pueda contar la historia de lo que ha vivido en esa acción de defensa y patriotismo que tuvieron esos jóvenes argentinos como yo”, sentenció.









Acto central especial

También dialogamos con Sheikh Abdul Raúl Felpete, que se refirió al acto central que se realizará en la plazoleta Héroes de Malvinas emplazada en la Pampa de Mallín Ahogado este año con una inauguración muy especial, “realmente va a ser un acto muy especial, yo creo que también el gobierno lo vio así por eso hace el acto central allí en la plaza 9:30 el día miércoles. Esperamos convocar a mucha gente, esperamos que mucha gente se acerque porque precisamente Mallín Ahogado este año requiere el apoyo de todos nosotros”.









En relación al acto explicó que cada año le dejan la parte protocolar a los excombatientes, “tratamos de dejar el acto en manos de los veteranos, es decir nosotros, lo que hicimos fue la parte la parte plaza. Vamos a levantar la bandera, cantar el himno, luego hay veteranos que hablan que van para contar sus experiencias y a decirnos cosas, luego el intendente y se cierra el acto. Además va a ver un té con unas cositas para acompañar porque es frío, 9:30 de la mañana hace mucho frío”.





Tierra de Malvinas

Finalmente el organizador confirmó que hay una urna con un recuerdo muy especial, “mucha gente todavía no sabe que hace apenas un par de meses trajimos tierra de Malvinas, arena de Malvinas y piedras de Malvinas, que están colocadas allí en un nicho especial que allí se pueden ver. Muchos veteranos, algunos muy conocidos que son muy famosos, le dieron un relevamiento especial, un valor especial a esa plaza así que esperamos a todos los bolsonenses que nos acompañen”, invitó el Sheikh Abdul Raúl Felpete.