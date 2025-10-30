Falleció un hombre por causas naturales a la vera de la ruta camino a Bariloche

El hecho ocurrió este mediodía, cuando un automovilista que participaba del Comando Unificado de Manejo de Fuego se detuvo al observar a una persona desvanecida junto a la banquina. El médico forense confirmó que se trató de un paro cardíaco. El hombre viajaba a un turno de diálisis.

En horas del mediodía de este jueves, alrededor de las 12:20, un conductor que transitaba por la ruta camino a El Bolsón detuvo su marcha al advertir a una persona desvanecida al costado del camino.

De inmediato se dio aviso al Hospital Zonal y se solicitó una ambulancia para asistir a la persona afectada.

Al llegar al lugar, se constató que el hombre se encontraba inconsciente y era asistido por dos personas que le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una de ellas con formación paramédica.

Según se informó, la víctima viajaba junto a familiares hacia la ciudad de Bariloche, cuando se detuvo al sentir un malestar. Pocos minutos después perdió el conocimiento.

El médico forense intervino en el lugar y determinó que el fallecimiento fue consecuencia de un paro cardíaco, descartando cualquier indicio de violencia. Se trató, por tanto, de una muerte por causas naturales.

Las autoridades y personal de emergencia trabajaron en la zona hasta completar las diligencias correspondientes.