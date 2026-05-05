Alerta por hantavirus en Bariloche: un paciente en terapia intensiva y aislamiento preventivo para su entorno familiar



Un caso de hantavirus encendió las alertas sanitarias en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde un paciente permanece internado mientras se avanza con estudios epidemiológicos para determinar el origen del contagio. Un caso de hantavirus encendió las alertas sanitarias en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde un paciente permanece internado mientras se avanza con estudios epidemiológicos para determinar el origen del contagio.





Según confirmaron desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo, la persona se encuentra actualmente internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación constante. A pesar de la preocupación que genera este tipo de cuadros, su estado es estable y no requiere asistencia respiratoria.





Desde el área de Salud indicaron que se trata de un paciente que recientemente regresó del norte del país, por lo que aún no se pudo establecer si corresponde a una cepa local o a una variante proveniente de otra región.





En este contexto, el equipo de Epidemiología ya envió las muestras correspondientes al Instituto Malbrán, donde serán analizadas para confirmar el diagnóstico y avanzar en la caracterización del virus.





Como parte del protocolo preventivo, el entorno cercano del paciente también fue aislado. Su pareja permanece en su domicilio con síntomas leves, mientras que su hijo, también bajo aislamiento, se encuentra en la vivienda de su madre.





Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación y recuerdan la importancia de mantener las medidas de prevención, especialmente en zonas donde el hantavirus puede estar presente.