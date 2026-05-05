Territorio de Minerales cerró su primera etapa

La iniciativa, a través de propuestas lúdicas, materiales didácticos y experiencias de realidad virtual, chicas y chicos pudieron conocer qué minerales hay en Río Negro, para qué se usan y cómo están presentes en la vida cotidiana.





Algunos de los testimonios de las y los chicos se pueden ver y escuchar en el siguiente video: Territorio de minerales







Con la finalización del recorrido por las escuelas pendientes, el programa completó una primera etapa de trabajo en territorio, consolidando una experiencia que fue valorada por estudiantes, docentes y equipos directivos.

Aprender jugando sobre los minerales de Río Negro

Durante los talleres, los grupos participaron de distintas dinámicas pensadas para aprender de manera cercana y participativa. Entre ellas, se desarrolló un bingo mineral, el juego de mesa Mineralópolis y una experiencia de realidad virtual para conocer una cantera de bentonita.





“Aprendimos sobre minerales, muchas cosas nuevas. El litio es muy importante para las computadoras, para los autos y para las baterías”, contaron estudiantes de la Escuela 364 de General Roca.





También destacaron el uso de mapas y juegos para identificar minerales como yeso, oro y bentonita. “Aprendí cómo se hacen lápices, las paredes y otras cosas que no sabía. Me encantó, la verdad. Estuvo espectacular”, expresaron.





Uno de los docentes del programa explicó que el taller se organiza en tres momentos: “Un primer momento con un bingo mineral, donde compartimos información con la excusa del juego; un segundo momento con Mineralópolis, una ciudad que perdió los minerales y los vamos recuperando con preguntas; y un tercer momento con realidad virtual, para que los chicos y chicas visiten una cantera y conozcan sobre la extracción de bentonita”.





Una segunda etapa para ampliar el alcance

Tras el cierre de esta primera instancia, la Secretaría de Energía y Ambiente ya trabaja en la instrumentación de una segunda etapa, prevista para comenzar en aulas de Viedma y Bariloche.





La continuidad permitirá ampliar el alcance territorial del programa y acercar estos contenidos a nuevas comunidades educativas, fortaleciendo el vínculo entre la escuela, los recursos provinciales y la nueva etapa productiva que atraviesa Río Negro.





Con propuestas como Territorio de Minerales, la Provincia sigue construyendo herramientas para que las nuevas generaciones conozcan mejor el lugar donde viven, comprendan el valor de sus recursos y se preparen para ser parte del desarrollo que viene.

El programa educativo de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro completó el recorrido por las escuelas pendientes y ya proyecta una segunda etapa en Viedma y San Carlos de Bariloche, para seguir acercando a estudiantes los recursos minerales de la provincia: una política pública que vincula educación, territorio y futuro.