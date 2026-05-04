Violento robo en la vía pública y rápida intervención policial: un detenido y otros sospechosos identificados







Un importante operativo policial permitió esclarecer en pocas horas un violento hecho de robo ocurrido en la vía pública, según detalló el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó precisiones sobre el procedimiento, la detención de un sospechoso y otras intervenciones recientes. Un importante operativo policial permitió esclarecer en pocas horas un violento hecho de robo ocurrido en la vía pública, según detalló el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó precisiones sobre el procedimiento, la detención de un sospechoso y otras intervenciones recientes.





De acuerdo al relato oficial, el hecho se produjo cuando una mujer que circulaba por la zona del barrio Usina fue interceptada por dos sujetos. “Se presenta un sujeto masculino, el cual la agrede con golpes de puño en el estómago, y se suma un segundo sujeto también a las agresiones”, explicó Escobar, describiendo la violencia del ataque.





Los agresores lograron sustraerle una mochila que contenía prendas de vestir, indumentaria deportiva, un teléfono celular y una suma cercana a los 80.000 pesos. Tras la denuncia, el personal policial inició un rápido trabajo de recolección de información, incluyendo características físicas de los sospechosos y un dato clave: se movilizaban en un vehículo con particularidades que permitió orientar la búsqueda.





A partir de allí, se desplegó un operativo conjunto con el sistema de emergencias 911 y el monitoreo de cámaras de seguridad. “Se logró constatar que el vehículo ingresa por calle Azcuenaga y es captado luego por cámaras de seguridad municipal en inmediaciones de calle Rivadavia”, detalló el subcomisario.





Con esos datos, se inició una persecución que culminó con la interceptación del rodado en calle Rivadavia. En ese procedimiento se logró la detención de un hombre de 29 años, quien fue imputado por el delito de robo en grado de flagrancia. Durante el operativo, además, se registró un intento de fuga del vehículo, lo que derivó en una situación de resistencia.





El detenido, según confirmó Escobar, posee antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, daño y violación de domicilio, y cuenta con domicilio en Gualjaina pero reside en Epuyen, provincia de Chubut. “Sería el único imputado hasta el momento, aunque se continúa investigando la participación de al menos otra persona”, indicó.





El funcionario también destacó el rol clave del sistema de monitoreo urbano: “Se trabaja de manera habitual con el centro de monitoreo, lo que permite avanzar rápidamente en este tipo de hechos”, subrayó.





En paralelo, Escobar hizo referencia a otro procedimiento reciente ocurrido el día viernes, a partir de llamados reiterados al 911 que alertaban sobre la presencia de un hombre en un terreno ubicado en la intersección de Sarmiento y José Hernández. En una primera intervención no se logró dar con el sospechoso, pero en un segundo operativo, realizado horas más tarde, el personal policial logró demorar a una persona vinculada al hecho.





Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras se avanza en la identificación del resto de los involucrados en el robo y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer completamente lo sucedido.