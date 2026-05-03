Choque en Ruta 40 a la altura de Cañadón de la Mosca generó demoras en el tránsito









Un accidente vehicular se registró en los últimos minutos sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la zona conocida como Cañadón de la Mosca, en el sector de Pampa del Toro, lo que motivó un importante despliegue de fuerzas de seguridad.

De acuerdo a la información disponible hasta el momento, en el siniestro están involucrados dos vehículos, aunque aún no se difundieron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el impacto.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía y de Gendarmería, quienes desplegaron un operativo para asistir a los involucrados y ordenar la circulación en este tramo de la ruta.

El hecho generó demoras en el tránsito sobre la Ruta 40, mientras continúan las actuaciones correspondientes. Por el momento no trascendió si hay personas lesionadas ni la gravedad de las mismas, a la espera de información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.