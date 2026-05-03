El Bolsón: lo vieron desde el 911 y la Policía lo atrapó con un cuchillo

Un operativo preventivo coordinado entre el sistema de monitoreo 911 RN Emergencias y personal de la Comisaría 12° de El Bolsón permitió detectar, seguir y finalmente detener a un joven de 21 años que ingresó a una propiedad durante la madrugada y llevaba un cuchillo entre sus pertenencias.

Todo comenzó cerca de las 3.30 de la mañana, cuando un operador del Centro de Monitoreo observó a través de una de las cámaras, a un hombre que caminaba sin rumbo claro, mirando hacia distintos puntos y permaneciendo más tiempo del habitual en una esquina. Esa escena, que podría pasar desapercibida para cualquiera, activó la alerta. No era un simple transeúnte.

En ese contexto, el seguimiento no se interrumpió. Minutos después, el mismo individuo fue visto trepando un portón e ingresando a un terreno. Con esa información en tiempo real, se dio aviso inmediato a la Comisaría 12°, que envió un móvil para verificar la situación en el lugar.

Sin embargo, en una primera intervención, el resultado fue negativo. El personal recorrió el sector, dialogó con vecinos y revisó incluso un comercio cercano, pero no logró ubicar al sospechoso. Lejos de cerrarse el operativo, el Centro de Monitoreo mantuvo la vigilancia activa sobre la zona.

Fue entonces cuando la persistencia marcó la diferencia. Ya pasadas las 5 de la mañana, el operador volvió a detectar movimiento: el mismo sujeto salía del terreno y se desplazaba con rapidez, intentando alejarse del lugar. La comunicación fue inmediata y precisa.

A partir de ese momento, la intervención policial fue directa. El móvil llegó al sector indicado y logró interceptar al joven cuando intentaba escapar. Durante el control preventivo, los efectivos constataron que llevaba entre sus prendas un cuchillo tipo doméstico, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la unidad policial por una infracción al Código Contravencional vigente. Se trata de una persona mayor de edad, conocida en el ámbito delictivo local, lo que refuerza la importancia de la intervención preventiva.

Este procedimiento deja en evidencia el valor del monitoreo constante y la coordinación con el personal en calle. En este caso, gracias al monitoreo se logró anticiparse a un posible delito y reforzar la seguridad en la ciudad.