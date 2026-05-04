Coopetel brinda atención en Lago Puelo con una oficina móvil en la Biblioteca Popular



Durante mayo, Coopetel estará presente todos los miércoles y viernes en Lago Puelo con una oficina móvil en la Biblioteca Popular, en el marco de un acuerdo que además garantiza conectividad a este espacio comunitario al que concurren vecinos y vecinas de la localidad, fortaleciendo su funcionamiento y acceso a internet. Durante mayo, Coopetel estará presente todos los miércoles y viernes en Lago Puelo con una oficina móvil en la Biblioteca Popular, en el marco de un acuerdo que además garantiza conectividad a este espacio comunitario al que concurren vecinos y vecinas de la localidad, fortaleciendo su funcionamiento y acceso a internet.





El primer día de atención será el miércoles 6 de mayo, y durante todo el mes el equipo de Atención al Público de la cooperativa estará disponible para iniciar trámites y brindar información sobre sus servicios, en particular sobre la propuesta de Cuádruple Play, que integra internet por fibra óptica, televisión digital Sensa, telefonía fija y telefonía móvil en una sola factura.





Además, se encuentra vigente una promo de lanzamiento para nuevas altas, que incluye instalación sin costo, primer mes bonificado y 40% de descuento en las siguientes tres facturas.





📍 La atención será todos los miércoles y viernes de mayo, de 10 a 13 hs, en la Biblioteca Popular Lago Puelo, ubicada en Av. Los Notros y Las Margaritas.





Con esta iniciativa, Coopetel continúa acompañando espacios comunitarios, fortaleciendo su presencia en la localidad y acercando sus servicios a más vecinos y vecinas.





https://www.coopetel.org/coopetel-brinda-atencion-en-lago-puelo-con-una-oficina-movil-en-la-biblioteca-popular/