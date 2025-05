Ya sé palpitan los encuentros culturales Ríonegrinos

Esta mañana dialogamos con el subsecretario de cultura de El Bolsón Carlos Parracobos quien se refirió al regreso de los encuentros culturales rionegrinos, sobre todo destacó la amplia variedad de disciplinas en la que los jóvenes pueden participar.





“Se trata del programa más federal y artístico de la Provincia ya está en marcha, este año

las y los jóvenes de entre 13 y 18 años que realizan actividades artísticas en las escuelas o institutos comunitarios o privados, van a poder expresar y compartir toda su creatividad”, destacó el subsecretario de cultura.









En diálogo con noticias del Bolsón Parracobos confirmó que sigue la inscripción de los encuentros culturales, “esta nueva edición la número 12 que se lleva adelante, donde este año se vuelve a hacer otra vez el mismo esquema que tenía antes con tres instancias. La primera instancia es la local que se va a realizar aquí en El Bolsón con todas las escuelas y la gente que quiera participar, esto es muy importante recalcar, no es que los chicos sí o sí tienen que venir a representar a una escuela pueden venir por su cuenta también a participar”.

Parracobos hizo hincapié en que los jóvenes que tengan intención de participar No necesariamente deben hacerlo representando a una escuela, “ se da a esta modalidad de que los chicos que quieran inscribirse pueden hacerlo por grupos no solo no es necesario que sean de la misma escuela o del mismo grado, en virtud que se daba mucho que los jóvenes que participan de alguna escuela de danza o de algún instituto no podían participar porque no formaban parte de la misma escuela, este año pueden inscribirse de manera particular”, remarcó el funcionario.





Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 9 de junio, la instancia local se va a llevar adelante el 22 de junio, mientras que en agosto va a ser la instancia regional y la competencia se traslada a todo lo que es Bariloche Dina Huapi, Ñorquinco, Pilcaniyeu y comisiones de fomento cercanas y mientras que en octubre la instancia regional que va a ser en Las Grutas”.

Los Encuentros Culturales Rionegrinos además de fortalecer nuestra identidad cultural, fomentan el crecimiento personal, la creación de lazos y vínculos entre artistas y comunidad, por eso es el programa más esperado por todos y todas.





Disciplinas:

🎼🎙️Música: Canto Solista, Conjunto Musical, Hip Hop y Freestyle.

💃🏻🕺🏻Danza: Grupo, Dúo o Pareja de Danza.

🎭🗣️Teatro: Grupal.

🎨📸Artes Visuales: Pintura, Dibujo y Fotografía.

✍️📖Literarias: Cuento y Poesía.

👨🏻‍🦱👩🏻Categorías:

-SUB 15: 13, 14 y 15 años (2012, 2011, 2010)

-SUB 18: 16, 17 Y 18 años (2009, 2008, 2007)





👉🏼 Las Inscripciones ya están abiertas, hasta el 9 de junio, en las oficinas de la Dirección de Cultura:

* Casa del Bicentenario, Roca 644 - tel: 294-4483510

* Casa de la Cultura, Av. San Martín 1920 - tel: 294-4455322