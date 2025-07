Comunicado del consejo local de mujeres y disidencias

Comarca Andina, julio de 2025

Alerta ante juicio por pedido de revinculación de un abusador con una niña víctima de ASI (Abuso Sexual en la Infancia)

La Red de Acompañamiento a una mamá protectora y su hija víctima de violencia sexual en El Bolsón, junto a las organizaciones abajo firmantes, denunciamos:

Hace casi cuatro años, una mamá, en representación de su hija víctima de abuso sexual, concurre a la Justicia luego de haber pasado por el Protocolo de Abuso Sexual contra las Infancias en el hospital local, donde se certificaron lesiones y la niña brindó su testimonio sobre el abuso ocurrido.

La madre realizó la denuncia penal correspondiente en la fiscalía de El Bolsón, para que quienes tienen la responsabilidad de investigar garanticen los derechos de su hija y el valor de su relato.

En este proceso, el sistema judicial falló, dictando el sobreseimiento del abusador a pedido del fiscal Francisco Arrien, quien tenía la responsabilidad de proteger a la niña abusada.

Cuando la madre acudió a pedir explicaciones por semejante resolución, la respuesta fue:

Por motivos procesales, pese a “no haber llegado a una certeza negativa”, sin una investigación que acredite su inocencia y sin haber escuchado a la víctima.

La niña no fue oída por el Poder Judicial, por considerar que no estaba en condiciones de declarar por su corta edad... Entonces nos preguntamos: ¿Las niñas y niños menores de cinco años no tienen acceso a la justicia? ¿No tienen derecho a ser escuchados?

Nosotras decimos: ¡Sobreseído no es inocente!

El abuso sexual existió y el sistema judicial garantizó la impunidad.

En lugar de proteger a quienes denuncian, la Justicia las deja aún más vulnerables y expuestas.

Si no se toma en cuenta la gravedad de esta situación, se está poniendo en serio riesgo a la niña y a su madre.

Ante una situación de abuso, deben tomarse todas las medidas de protección necesarias.

Cuando se atraviesa una situación de abuso, lo primero que se recomienda es realizar la denuncia formal. Pero, durante el proceso, lo que ocurre muchas veces es la revictimización.

Es necesario y urgente que el sistema judicial incorpore y aplique la perspectiva de género y de derechos de la infancia en todas las instancias.

Observamos con preocupación que esto no siempre se aplica.

La madre se encontró defendiendo a su hija frente a una Justicia que no dio valor al Protocolo ASI positivo certificado por el hospital local.

Pero sí dio lugar a los argumentos misóginos de la defensa del abusador, que negaron la palabra de la niña, contradiciendo su derecho a ser escuchada.

Acusaron a la madre de manipulación, basándose implícitamente en la teoría del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental), negando los hechos y exponiéndola a audiencias plagadas de violencia y falsas acusaciones.

El falso SAP es una categoría basada en teorías sin validez científica, que ha sido rechazada por organismos nacionales e internacionales (FEPRA, ONU, UNICEF, Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otros).

En este contexto de impunidad, el abusador avanza con la solicitud de revinculación (Juzgado de Lago Puelo), lo cual no solo pone en riesgo la integridad física y emocional de la niña, y la expone a una nueva revictimización, sino que además avanza con demandas por daños y perjuicios contra la madre por haber realizado la denuncia (Juzgado de El Bolsón).

Cuando una niña o niño es obligado a visitar o convivir con quien lo ha agredido sexualmente y, además, esa persona es quien está a cargo de su cuidado, esa contradicción se vuelve insoportable y genera una situación que puede considerarse como tortura a la infancia.

El daño que produce el abuso sexual en la niñez suele ser irreversible o muy difícil de reparar; las secuelas, si no hay intervención terapéutica, marcarán de manera profunda la vida de esa niña o niño.

Es derecho de las infancias vivir una vida libre de violencia, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.485.

El próximo 4 y 5 de agosto se realizará el juicio por el pedido de revinculación en el Juzgado de Lago Puelo, a cargo del juez Dr. Guillermo Gregorio.

Por eso estamos en estado de alerta y seguiremos acompañando a la madre y su hija.

Exigimos:

Que la Justicia deje de revictimizar a niñas y niños víctimas de abuso sexual y a las madres que denuncian.

Jueces, juezas y fiscales con perspectiva de género y de derechos de la infancia.

No a la prescripción de los delitos de violencia sexual.

Validez y jerarquización como prueba judicial del Protocolo de Abuso Sexual Infantil del hospital local de El Bolsón.

Educación Sexual Integral en las escuelas, como herramienta fundamental de prevención y escucha.

Perspectiva de género y derechos humanos en todas las instituciones responsables de garantizar una vida libre de violencias para las infancias.

No aceptamos el disciplinamiento ni la judicialización de las madres protectoras.

¡YO SÍ TE CREO!

¡Basta de encubrir abusadores!

¡Sobreseído NO es inocente!

¡Las niñas y niños no mienten, los abusadores sí!