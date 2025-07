Desatención e incertidumbre por parte de Vía Bariloche a pasajeros en tránsito

Sonia, lectora interactiva de noticiasdelbolson nos envía una carta reflejando la situación que vive Blanca Valle, su madre, de 71 años de edad, "Quiero hacer pública una situación lamentable que afectó directamente a mi madre y a un grupo de pasajeros que confiaron en la empresa Vía Bariloche para viajar desde Bariloche hacia Bahía Blanca, y que hasta el momento siguen varados, sin explicaciones claras ni asistencia adecuada.





Mi madre salió ayer a las 15:30 hs desde El Bolsón rumbo a Bariloche, sin inconvenientes. A las 19:45 hs debía abordar un servicio ejecutivo con destino a Bahía Blanca. Sin embargo, el colectivo nunca llegó. A algunos pasajeros les reprogramaron el viaje para hoy a las 9:00 hs, con un supuesto transbordo en Cipolletti que terminó siendo en la ciudad de Neuquén.





Lo más grave es que desde ayer a las 18:00 hs, aproximadamente diez personas —entre ellas mujeres mayores, una mujer embarazada y una niña de 4 años— permanecen abandonadas en la terminal de Neuquén, sin que nadie de la empresa se haya hecho presente, ni les haya brindado contención, alimento, alojamiento o información clara sobre su situación.





Peor aún, la única respuesta que recibieron fue que "quizás" el colectivo que saldría a las 5:00 AM hacia Bahía Blanca no tenga lugar para todos. Es decir: luego de más de 10 horas de espera, aún no saben si podrán viajar o seguirán varados.





¿Es esta la atención que una empresa como Vía Bariloche brinda a sus pasajeros? ¿Dónde están los protocolos para emergencias o contingencias? ¿Dónde está la empatía cuando se trata de personas vulnerables que, como en este caso, ni siquiera saben si podrán llegar a destino?





Hago este reclamo público porque creo que como usuarios no podemos naturalizar estos atropellos. La empresa tiene la obligación de dar respuestas, garantizar el cumplimiento del servicio y cuidar a quienes, con su pasaje pago, confían en llegar a destino seguros y contenidos.





Solicito no sólo una pronta explicación y solución para este grupo de pasajeros, sino también una revisión profunda de cómo Vía Bariloche gestiona sus responsabilidades", explico Sonia.