“Vamos a ir al Congreso a defender a Río Negro”

Facundo López, actual Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro y primer candidato al Senado por esa fuerza política, dejó en claro que "no tenemos jefes políticos en Buenos Aires, nuestro único compromiso es con cada vecino y vamos al Congreso a defender a Río Negro".





López reivindicó el carácter provincialista del proyecto que encabeza junto a Andrea Confini y Mabel Yahuar para el Senado, y Juan Pablo Muena para Diputados: “Es una lista que representa a todas las regiones de Río Negro, con experiencia en la gestión y una mirada clara del desarrollo que queremos: con producción, educación pública, federalismo real y derechos para todos”.





Durante la entrevista, el candidato resaltó la necesidad de construir un bloque patagónico fuerte, junto a otras provincias del sur, para que “el Gobierno central escuche y respete a una región que aporta energía, gas, petróleo, alimentos y turismo, pero que paga los boletos más caros del país y recibe menos subsidios”.





“Cuando llegue una votación en el Congreso, los otros candidatos van a levantar la mano según lo que les digan Cristina Kirchner, Karina Milei o Patricia Bullrich. Nosotros lo vamos a hacer pensando en lo que necesita Río Negro. Porque eso es lo que somos: un proyecto rionegrino puro, sin obediencia partidaria”, sostuvo en diálogo con FM Libra de Allen.





Además, López destacó el rol del Estado provincial en sostener servicios que la Nación abandonó, como el acompañamiento a las universidades públicas. “Mientras el Gobierno Nacional recorta, Río Negro construye albergues estudiantiles y termina campus universitarios. Lo hacemos porque creemos en una educación pública fuerte, igualadora, que le dé oportunidades a cada joven rionegrino sin que tenga que irse de su ciudad”, explicó.





Consultado sobre la conformación de la lista, reafirmó que fue “una decisión colectiva, con diálogo con intendentes y legisladores” y destacó la “conducción clara” del gobernador y presidente de la fuerza, Alberto Weretilneck.





Finalmente, subrayó: “Esta elección no es una pelea entre partidos nacionales. Es Río Negro contra el centralismo porteño. Es la oportunidad de tener representantes que no se callen, que no duden, y que estén donde tienen que estar: del lado de la provincia”.