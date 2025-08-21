Con fondos propios, Río Negro techará la terminal de ómnibus de El Bolsón

El Gobierno de Río Negro entregó al Municipio de El Bolsón un aporte de $100 millones destinado a techar la terminal de ómnibus, una obra que permitirá brindar un servicio más eficiente, cómodo y seguro tanto para residentes como para los miles de visitantes que llegan cada año.
Con un presupuesto total superior a los $698 millones, esta obra forma parte del programa "Junto al Municipio" y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad y potenciar el desarrollo económico de la región.
Acompañaron las actividades los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Secretario de Transporte, Juan Ciancaglini; el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Superintendente del DPA, Gastón Renda; además de autoridades provinciales, municipales y concejales.
