Río Negro acompaña a más de 40 productores de El Bolsón

Si bien entre el grupo hay algunas familias que fueron damnificadas por incendios recientes, la asistencia se extiende a todo el conjunto de productores que trabajan bajo un modelo de abastecimiento para la mesa local y, con excedentes, al mercado interno de la ciudad, en esta oportunidad son productores nucleados en el MTE Rural (Movimiento de Trabajadores Excluidos) de la localidad.





“El objetivo es acompañar y fortalecer a quienes producen alimentos y abastecen la mesa local. No solo se trata de aportar insumos, sino de sostener un modelo productivo que prioriza el consumo local y el arraigo de las familias en el campo”, destacó el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso. Además, agregó que esto va a ir acompañado de programas de capacitación llevados en conjunto llevados a cabo por distintas áreas del ministerio y organizaciones como el INTA y la UNRN.

En el marco del proyecto de “Recuperación y reestructuración de predios frutihortícolas”, la Secretaría de Agricultura de Río Negro acompaña a más de 40 productores y productoras de El Bolsón, para impulsar la producción de verduras agroecológicas y fortalecer el consumo local.La ayuda brindada por la provincia incluye la provisión de semillas hortícolas y de ajo para siembra, así como la entrega de nylon para invernaderos y una cobertura plástica que evita el crecimiento de malezas en el suelo. Con estas acciones, se busca incrementar la producción de alimentos, mejorar las herramientas de trabajo y fortalecer el arraigo rural en la región, generando un impacto positivo tanto en la economía local como en la seguridad alimentaria.