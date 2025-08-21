La Legislatura aprobó la expropiación de seis lotes en el barrio Lujan.



La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley que habilita la expropiación de seis lotes en la localidad de El Bolsón, medida que busca otorgar seguridad jurídica a cerca de 90 familias que residen en el lugar desde hace años sin reconocimiento legal. Foto de archivoLa Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley que habilita la expropiación de seis lotes en la localidad de El Bolsón, medida que busca otorgar seguridad jurídica a cerca de 90 familias que residen en el lugar desde hace años sin reconocimiento legal.





La iniciativa, presentada por el legislador Leandro García, fue sancionada en segunda vuelta e incorporó además el lote 20, previamente declarado de utilidad pública por el Concejo Deliberante local.





Según explicó García, el proyecto “permite llevar tranquilidad a las familias que han vivido durante años bajo la amenaza del desalojo y sin posibilidad de acceder a los servicios básicos”.













El trabajo fue resultado de la coordinación entre el Municipio, el Concejo Deliberante y la Legislatura, con el objetivo de regularizar la situación dominial de los terrenos. Durante el debate se sumó información técnica catastral que identifica cada lote de manera individual, lo que permitirá avanzar en el juicio de expropiación correspondiente.

Foto de archivo