Demoran a una mujer en El Bolsón por un hecho de lesiones con arma blanca









En horas de la madrugada de este jueves, efectivos de la Policía de Río Negro detuvieron a una mujer en la zona sur de El Bolsón, en el marco de una investigación por las lesiones con arma blanca sufridas por su pareja.

El subcomisario Víctor Escobar informó a Noticias del Bolsón que el procedimiento se inició tras un llamado al 911, donde se alertaba sobre una persona herida. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre que presentaba una herida en la zona lumbar izquierda. La víctima se encontraba consciente, aunque evitó brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

En el lugar también se encontraba su compañera, quien incurrió en contradicciones y aportó datos erróneos al momento de ser consultada, lo que motivó que fuera demorada por los efectivos policiales.

El hecho quedó caratulado como lesiones leves con arma blanca, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad de la mujer en el episodio.

Por otra parte, el parte médico confirmó que la herida sufrida por el hombre reviste carácter leve, con un período de recuperación estimado de entre 5 y 10 días. Tras recibir la atención necesaria, fue dado de alta.