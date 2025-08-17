El 911 permitió detener a un hombre que robaba en El Bolsón









Las cámaras del sistema de emergencias captaron al sospechoso cuando sustraía elementos de un vehículo. Fue interceptado por la Policía de Río Negro y quedó detenido.





La Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón a un hombre que este viernes por la noche sustrajo elementos de un vehículo, hecho que fue detectado en tiempo real por los operadores del Sistema de Emergencias RN 911.





El aviso permitió que efectivos de la Comisaría 12ª acudieran rápidamente a la intersección de Sarmiento y Azcuénaga, donde localizaron al sospechoso con características coincidentes a las aportadas por las cámaras.





El individuo intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros. Entre sus pertenencias tenía una llave cruz y otros objetos que había sustraído de un Renault 19, cuyo baúl estaba sin llave.





El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por hurto en grado de flagrancia.