Confirman perpetua para Napal y Peinepil por el crimen de José Crettón

La Cámara Penal del Noroeste del Chubut, con asiento en Esquel, resolvió hoy por unanimidad confirmar la condena a prisión perpetua para Daniel Napal y Carlos Peinepil por el asesinato de José Crettón, ocurrido el 11 de agosto de 2022 en El Maitén.

La decisión ratifica el fallo dictado por el juez Jorge Novarino el pasado 6 de marzo en los tribunales de Lago Puelo. En esta nueva instancia, los imputados siguieron la audiencia de manera remota desde el Centro Provincial de Detención en Trelew, mientras que su abogado defensor, Hugo Cancino, planteó una impugnación que finalmente fue rechazada.

De esta manera, Napal fue confirmado como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio transversal, en perjuicio de Crettón —cuyo cuerpo aún no ha sido hallado— y con víctimas indirectas como sus padres, Sergio Crettón y Mariana Trujillo, y su pareja, Marcela González.

Por su parte, Peinepil recibió la misma pena al ser considerado autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o promesa.

Con este fallo, queda firme la condena en una de las causas más conmocionantes de los últimos años en la Comarca Andina.