El Bolsón celebra el Día del Niño con una gran fiesta gratuita









El Municipio de El Bolsón invita a toda la comunidad a celebrar el Día del Niño con una gran fiesta familiar, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, de 13 a 18 horas, en el Polideportivo Municipal.





El intendente Bruno Pogliano, quien encabeza la organización del evento, expresó su alegría por poder agasajar a los más pequeños: “El domingo se viene el gran Día del Niño. Este año, el municipio ha dispuesto todo a través de sus diversas áreas para agasajar a quienes son el futuro, a nuestros niños y niñas, a quienes tenemos que cuidar, a quienes tenemos que proteger y a quienes tenemos que dejarles un lugar mejor”. Pogliano también destacó la importancia de la colaboración y participación solidaria de toda la comunidad para este tipo de eventos.





El evento, de entrada libre y gratuita, contará con una amplia variedad de actividades, incluyendo:

• Espectáculos especiales: Se presentará un show de malabares y trapecio a cargo de la Asociación Sur; un espectáculo de humo; espectáculo de telas y el grupo de gimnasia artística Luz del Piltri. Además, la Fundación Emaús sorprenderá a los asistentes con la “Vecindad del Chavo”, un espectáculo en el que participarán 30 personas.

• Juegos y entretenimientos: Habrá una gran kermés, juegos y actividades culturales y recreativas para toda la familia.

• Sorteos y merienda: Se sortearán bicicletas, y habrá sorpresas, golosinas y una mesa saludable para los niños y niñas. Pogliano mencionó que, si bien se ofrecerán opciones sanas, también habrá los dulces que tanto gustan a los chicos.









Colectivos gratuitos para todos los barrios:





Para facilitar la llegada de todos los vecinos, el municipio dispondrá de colectivos gratuitos que saldrán desde diversos puntos de la localidad. Los traslados hacia el Polideportivo se realizarán entre las 12:15 y las 12:30 horas.





Puntos de encuentro y horarios:

• Pampa de Mallín: Un colectivo saldrá de la Escuela 118 a las 12:15 hs.

• Costa del Azul, Loma del Medio, Lagunita, Bº Los Hornos: El punto de encuentro es la Salita de Callejón 103 a las 12:15 hs.

• Rinconada de Nahuelpan, Luján y Cipreses: El colectivo saldrá del Camping Alegría a las 12:15 hs.

• Bº San José, Obrero, Usina, Primavera: El punto de encuentro es el Centro Comunitario San José a las 12:30 hs.

• Bº Esperanza, Industrial, San Francisco, Irigoyen: El colectivo partirá del Centro Comunitario Bº Esperanza a las 12:30 hs.













Junto al intendente Bruno Pogliano estuvo presente el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Nicolás Ditschensky; la secretaria de Participación Ciudadana, Eugenia Carrizo; el secretario a cargo de Desarrollo Social, Ariel Ayllapan; subsecretario de Cultura, Carlos Parra Cobos; demás funcionarios municipales, así como también trabajadores municipales que conforman la organización.