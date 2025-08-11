Niño de tres años fue olvidado por sus padres en una farmacia y activó el protocolo de resguardo









El menor fue hallado solo en un comercio de El Bolsón. La Policía y organismos de protección intervinieron para garantizar su seguridad. La Comisaría de la Familia confirmó que en lo que va del año ya se registraron diez casos donde debió actuar la comisaria de la familia.



Un hecho que generó preocupación ocurrió en la localidad de El Bolsón, cuando un niño de tres años fue olvidado por sus padres en el interior de una farmacia. La situación fue advertida por testigos, quienes dieron aviso al 911, lo que permitió la rápida intervención policial.

La oficial principal Elena Huecho, titular de la Comisaría de la Familia, explicó que ante este tipo de episodios “lo que se debe hacer es llamar de inmediato al 911, aportando la mayor cantidad de datos posibles para que el personal policial se acerque y active los protocolos correspondientes”. Estos procedimientos incluyen la intervención del Servicio de Protección de Derechos (SENAF) y del hospital local, para luego trasladar al menor a la Comisaría de la Familia, donde se evalúa la situación junto a los progenitores.

Huecho señaló que el niño “se encontraba bien” y que, en muchos casos, los más pequeños “pueden percibir la situación como un juego, ya que no tienen prejuicios hacia la policía”. La dependencia cuenta con una sala de juegos y un espacio de contención diseñado para que los menores se sientan seguros mientras se realizan las evaluaciones.

En lo que va del año, la Comisaría de la Familia de El Bolsón ha intervenido en diez casos de menores bajo resguardo, ya sea por situaciones de vulneración de derechos o por descuidos de sus padres en la vía pública. “Siempre se busca preservar la integridad emocional de los niños”, remarcó la oficial.