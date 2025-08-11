Bariloche: el 6 de septiembre se inaugurará el Memorial de Malvinas

El Museo, con alrededor de 350 metros cuadrados, estará diseñado para difundir los fundamentos jurídicos, geográficos e históricos relacionados con las Islas Malvinas; contará además con un sector destinado a exposiciones temporales, seminarios y charlas, y el Memorial rendirá homenaje a quienes dieron su vida por nuestra soberanía.





"El Museo no es solo el reflejo de lo que fue la guerra, sino que va a abordar las distintas soberanías mediante varias muestras que vamos a tener de forma periódicas junto a Educación; INVAP; el Instituto Geográfico Nacional y demás, y eso es lo distinto de los otros museos que hay en Argentina", dijo el titular de Veteranos, Rubén Pablos.

El Gobierno de Río Negro promueve este nuevo espacio con el objetivo de que sea un hito urbano, por su valor histórico y su emplazamiento privilegiado, refleja una política de Estado que posiciona a la provincia como pionera y referente nacional en la temática Malvinas.





Adicionalmente, según la presentación formal del proyecto, el edificio contará con dependencias administrativas, núcleos de servicios como sanitarios, depósito y office, y espacios polifuncionales pensados como punto de encuentro comunitario.

El 6 de septiembre se realizará la inauguración oficial del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, junto al Memorial Héroes de Malvinas, en un espacio emblemático de Bariloche, frente al Centro Cívico y a orillas del lago Nahuel Huapi. Este nuevo espacio se presentará como un referente nacional para la conmemoración de la Causa Malvinas.El salón principal estará equipado con paneles móviles para adaptarse a conferencias o actividades artísticas, con capacidad aproximada para 50 personas. En el exterior, además, se integra una zona de plaza urbana con jardín, fuente de agua y una estructura arquitectónica simbólica con forma de proa, junto a la instalación de un avión de guerra de la Gesta, en homenaje sobre la costa del lago.