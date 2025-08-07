Presentan denuncia penal contra el ex jefe de Bomberos de El Bolsón





La comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón presentó una denuncia penal contra el ex jefe del cuerpo activo, Alejandro Namor, por presunta difamación. Así lo confirmó el presidente de la institución, Juan Carlos Martínez, quien también anticipó el inicio de acciones civiles por los supuestos daños a la imagen de la comisión y al cuartel.





Según Martínez, el 95% de las declaraciones públicas de Namor no se ajustan a la realidad, y entre los puntos más conflictivos mencionó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la compra de vehículos. En ese sentido, afirmó que fue el propio Namor quien gestionó el contacto con la empresa proveedora y firmó la solicitud de compra.





Además, negó que exista una operación por 85 millones de pesos con un presunto sobreprecio de 25 millones, como había denunciado el ex jefe.





Martínez también se refirió al clima interno del cuartel y señaló que Namor no cuenta con el respaldo del cuerpo activo. "En una reunión con los 47 bomberos, ninguno apoyó sus declaraciones", sostuvo.





Respecto a las finanzas de la institución, aseguró que toda la documentación económica, incluidos los 700 millones de pesos recaudados, está disponible para auditorías. Indicó que la asociación opera con una sola cuenta en el Banco Patagonia y que los balances son públicos y auditables.





Finalmente, el presidente sugirió que las denuncias podrían estar motivadas por intereses políticos de cara a las elecciones municipales de 2027. “Esto no tiene que ver con la gestión del cuartel, sino con una campaña organizada vinculada a posibles candidaturas”, expresó.





Como parte de las medidas adoptadas, se dispuso una prohibición de acercamiento de Namor al cuartel y se continuará con el proceso de adquisición de la unidad de rescate N°8.