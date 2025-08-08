El Bolsón: Policía detuvo a un hombre en contexto de violencia de género

Video gentileza canal 10

El hecho comenzó cuando un operador de guardia del 911 visualizó, a través de las cámaras, una pelea entre un hombre que estaba dentro de una camioneta Saveiro blanca estacionada y una mujer que forcejeaba junto a la puerta del conductor. Segundos después, el hombre arrancó bruscamente el vehículo con la mujer enganchada, provocando que cayera sobre la cinta asfáltica.





El operador informó de inmediato a la Unidad 12º, que desplegó móviles policiales para localizar al sospechoso. El vehículo fue seguido por avenida San Martín hacia el sur, retomó por calle Huenuquir y finalmente fue interceptado en la intersección de Martín Fierro y Sayhueque, tras una persecución en la que intervinieron dos patrulleros.













Una vez interceptado, el hombre no presentó documentación del rodado ni licencia de conducir. En ese momento, se constató que existía una prohibición de acercamiento entre ambos, pero esta ya había vencido.

Personal de Tránsito Municipal realizó el control de alcoholemia, que resultó positivo, y confirmó la prohibición de circulación del vehículo.





Por otro lado, la mujer fue examinada en el nosocomio local por la doctora Aldana Botto, quien certificó lesiones leves.





Además, se notificó al Fiscal José Luis Torcchia, quien dispuso solicitar antecedentes penales y recibir informes correspondientes. Asimismo, se notificó a la Defensoría Oficial.

