Intento de robo en El Bolsón: detienen a un joven y a un menor con cuchillos

Un intento de robo fue frustrado este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle José Hernández, donde la rápida intervención policial permitió detener a dos personas: un hombre de 25 años con antecedentes penales y un adolescente de 14, ambos armados con cuchillos.





Según informó el subcomisario Víctor Escobar, el hecho ocurrió cuando la dueña de casa, que se encontraba sola, escuchó ruidos extraños en el interior de la vivienda y logró alertar al 911. En cuestión de minutos, efectivos policiales arribaron al lugar y sorprendieron a los intrusos dentro del inmueble.





Durante el procedimiento se secuestraron cuchillos de unos 20 centímetros que portaban los detenidos. No obstante, como no llegaron a ser utilizados ni exhibidos durante el hecho, la causa fue caratulada como tentativa de robo no calificado.





En cercanías del domicilio, la policía encontró una motocicleta Honda 250cc abandonada. El rodado fue incautado y se investiga si posee pedido de secuestro por robo.

De acuerdo a la reconstrucción policial, los delincuentes revolvieron cajones del primer piso en busca de dinero en efectivo. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones ni fue agredida.





El mayor de los detenidos quedó alojado en la comisaría local, mientras que el menor fue trasladado a la Comisaría de la Familia para su resguardo.