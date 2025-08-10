El Bolsón: Hallazgo de un bebé en las cercanías del hospital local moviliza a la policía





Pasadas las 20 horas de este domingo, personal policial se hizo presente en la guardia del hospital local luego de que trascendiera que un bebé fue hallado en un comercio cercano al nosocomio. Se trata de determinar en qué circunstancia el niño se habría alejado de sus cuidadores, si hubo negligencia.





Testigos presentes en la guardia relataron que la llegada de la policía fue inmediata y se desplegó un fuerte operativo en la zona. Aunque desde la comisaría local no se emitieron declaraciones oficiales, las autoridades investigan si el niño pudo haberse alejado tras un descuido de un mayor, lo que habría provocado su extravío.





Vecinos y pacientes que observaron el movimiento policial señalaron que el operativo generó preocupación y se desarrolló de forma rápida y sorpresiva.





El caso sigue bajo investigación y se aguarda que en las próximas horas se brinde información oficial que permita esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue encontrado y si hubo negligencia o responsabilidad por parte del adulto encargado de su cuidado.