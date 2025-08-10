El Bolsón: el niño hallado cerca del hospital fue entregado a sus padres





La historia que generó preocupación en la noche de este domingo en El Bolsón tuvo un desenlace tranquilizador. El menor que había sido hallado en las inmediaciones del hospital local ya está nuevamente con sus padres.





Fuentes oficiales confirmaron que, cerca de las 23 horas, una pareja se presentó en el nosocomio identificándose como los progenitores del niño. Según relataron, al llegar a la guardia el pequeño se apartó de su vista y, en medio de la atención que prestaban a otro de sus hijos, no advirtieron la ausencia.





El rápido accionar del personal de salud y de la policía permitió que la confusión se resolviera en pocas horas. La escena final fue de alivio: el niño volvió a los brazos de sus padres, sano y salvo.