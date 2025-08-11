Se abre el registro de candidatos a abanderados de la localidad de El Hoyo

A partir de hoy, los abanderados que representen a la municipalidad de El Hoyo serán propuestos por los mismos vecinos de la localidad. Las personas interesadas en inscribirse o proponer a alguien, podrán hacerlo a través de la página web oficial y distintos espacios públicos.





Luego de que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo aprobara la Ordenanza N° 027/2025, el registro permitirá que vecinos e instituciones se inscriban o postulen candidatos a través de la página web municipal o en la oficina de mesa de entradas.





La Comisión Seleccionadora estará integrada por tres miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque de representación oficial, encargada de elaborar el reglamento de convocatoria, selección y protocolo del cambio de abanderados.





A partir de 2026, se conformará al inicio de cada período legislativo. El Departamento Ejecutivo Municipal proveerá las banderas de ceremonia nacional y provincial con todas sus partes.





El cambio de abanderados se realizará durante el acto oficial del aniversario de la localidad, de acuerdo con las leyes mencionadas en la norma que establecen un año de vigencia para el abanderado y sus escoltas. La ordenanza fue aprobada en sesión ordinaria del 21 de mayo de 2025 en cumplimiento de la Ley nacional N° 23.208, de 1985 y la Ley Provincial V N° 101.





Inscripciones y postulaciones





Las Inscripciones presenciales serán en las oficinas de Turismo, Dirección de Cultura, el SUM de los parajes y la Mesa de Entrada de la Municipalidad o www.elhoyo.gob.ar hasta el 25 de agosto.





Los requisitos para inscribirse son los siguientes: ser mayor de 18 años; acreditar domicilio en la localidad (DNI) mayor a 5 años; y no poseer antecedentes penales.