Forestier: “Se viene una tarde complicada” por las intensas lluvias en El Bolsón





El secretario de Obras y Servicios Públicos confirmó que ya cayeron entre 20 y 30 milímetros y que las máquinas trabajan para evacuar el agua de las calles. Pidió a los vecinos “saber dónde vivimos” y mantener limpias acequias y canales.



En plena alerta amarilla que anticipa hasta 90 milímetros de lluvia en pocas horas, el secretario de Obras y Servicios Públicos de El Bolsón, Walter Forestier, advirtió que la jornada continuará con condiciones climáticas adversas. “En este momento, por suerte, estamos acá afuera pudiendo hacer esta nota. Creo que ya cayeron entre 20 y 30 milímetros, así que se viene una tarde complicada”, señaló.





El funcionario detalló que “las máquinas están trabajando, haciendo lo posible para evacuar el agua de las calles. Se está juntando en las cunetas, pero están haciendo su trabajo”. Además, destacó que la mayoría de los vecinos acató las recomendaciones de Protección Civil: “Hemos recorrido los canales y están limpios, salvo en el barrio Andén, que históricamente es una esquina compleja”.





Forestier explicó que el principal material acumulado no es basura domiciliaria sino restos de poda: “En este momento, más que basura, lo que queda es todo lo que es la época de podas. Los vecinos sacan afuera de sus medios o de sus veredas, y estamos, dentro de lo posible y de la disponibilidad que tenemos, recogiendo toda esa basura verde”.









Sobre la situación general, remarcó que “no hay personas autoevacuadas” y que desde su área no recibió reportes de emergencias sociales graves. Al ser consultado por recomendaciones para las próximas horas, respondió: “Todos sabemos dónde vivimos, en la cordillera, con estas inclemencias del tiempo, nieve, lluvia… ya pasó un incendio muy devastador. Tenemos que saber dónde estamos y la municipalidad se va abasteciendo y haciendo todo el esfuerzo que sea necesario”.