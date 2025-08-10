El Bolsón: Incendian moto robada en el centro, fue hallada en el barrio Esperanza





En las primeras horas de este domingo, una motocicleta que había sido sustraída en el centro de El Bolsón apareció incendiada en el barrio Esperanza.

Según informó el personal de Bomberos Voluntarios, a las 06:04 se recibió un llamado que alertaba sobre un presunto incendio de vivienda. Sin embargo, al arribar al lugar —en la intersección de las calles Martín Fierro y Pioneros—, el móvil constató que las llamas afectaban a una motocicleta.





Más tarde, a través de sus redes sociales, la propietaria del rodado confirmó que se trataba de su vehículo, el cual había sido robado horas antes en la zona céntrica y finalmente hallado calcinada en el sitio donde intervinieron los bomberos.









Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y no se descarta que el incendio haya sido intencional.