Control de alcoholemia en Centenario terminó en linchamiento de la imputada por la muerte de Elizabeth Martínez

Un operativo de tránsito derivó en un violento episodio cuando vecinos reconocieron a la mujer acusada de haber atropellado y matado a la motociclista en la Ruta 7. Fue golpeada en plena vía pública mientras la Policía intentaba contener la situación.

Un control de alcoholemia en el acceso al barrio Villa Obrera de Centenario terminó en escándalo y violencia durante la madrugada del domingo. Inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta detuvieron a un Volkswagen Gol cuyo conductor dio positivo en el test, pero lo inesperado fue la identidad de su acompañante: la mujer imputada por el siniestro vial que el pasado 1 de agosto le costó la vida a la motociclista Elizabeth Martínez, de 53 años.

Fuentes oficiales indicaron que la acusada descendió del vehículo en estado de ebriedad y con una actitud agresiva hacia los inspectores. Minutos después, vecinos que la reconocieron comenzaron a increparla y la situación escaló hasta convertirse en un linchamiento. En videos difundidos por portales locales se observa cómo la mujer es arrojada al piso, golpeada con puños y patadas, mientras dos policías intentaban sin éxito contener la agresión. “Eso te pasa por asesina”, se escucha gritar a una mujer durante la golpiza.

El violento episodio se produjo en un clima de gran conmoción social tras la muerte de Martínez, que ya había motivado una marcha pacífica días atrás organizada por Estrellas Amarillas. Sin embargo, las redes sociales venían siendo escenario de llamados a un “escrache” o “linchamiento” de la imputada, lo que finalmente se concretó este fin de semana.

La familia de la víctima también había reclamado a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante medidas de seguridad en la Ruta 7, donde ya se registraron al menos otras cinco muertes en el mismo sector. Según denunciaron, no fueron recibidos para dialogar.









El caso Martínez

El 1 de agosto, Elizabeth Martínez circulaba en moto con semáforo habilitado sobre la Ruta 7 cuando fue embestida por un Volkswagen Vento que cruzó en rojo. La conductora huyó del lugar sin auxiliarla. La fiscal Guadalupe Inaudi imputó a la mujer por homicidio culposo agravado, al considerar que conducía sin habilitación, con imprudencia y desobedeciendo la señalización. El juez Raúl Aufranc le prohibió manejar y le impuso presentaciones semanales por seis meses.

Además, la investigación reveló que en 2024 la misma conductora había protagonizado otro siniestro vial en estado de ebriedad, en el que su hijo de un año resultó gravemente herido.

El caso sigue en manos de la Justicia, aunque el reciente linchamiento expone la creciente tensión social que rodea la muerte de Elizabeth Martínez en Centenario.