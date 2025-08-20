Este miércoles por la noche, pasadas las 21 horas, arribó a Esquel Miguel Alejandro Vargas Nehuen, extraditado desde Chile por el femicidio de Ana Calfín.





El operativo estuvo a cargo de una comisión especial de la Unidad Operativa Federal Esquel de la Policía Federal Argentina, que se trasladó hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, para recibir al detenido. Allí, tras la entrega realizada por Interpol Chile, la fuerza federal cumplió con el procedimiento legal y detuvo a Vargas Nehuen en territorio argentino.





Siguiendo estrictos protocolos, los efectivos de la Policía Federal lo trasladaron hasta su sede en calle Alberdi 355 de Esquel, donde fue revisado por un médico y se completaron las actuaciones administrativas correspondientes. Una vez finalizadas esas diligencias, el detenido fue entregado a la Unidad Regional Esquel de la Policía Provincial, que lo alojó en una comisaría local.













Gracias al accionar profesional y coordinado de la Policía Federal Argentina, Vargas Nehuen quedó a disposición de la Justicia para enfrentar la audiencia de cesura de pena por el femicidio de su expareja, Ana Calfín, que tendrá lugar este jueves a las 11 horas en los Tribunales de Esquel.





La fiscal Rafaella Riccono sostendrá su pedido para que el juez Jorge Novarino imponga la pena de prisión perpetua al acusado.