Operativo judicial en Mallín Ahogado: restituyeron una vivienda con acompañamiento policial





La Policía de Río Negro llevó adelante un importante operativo en Mallín Ahogado para acompañar a la Justicia en la restitución de una vivienda, medida que se concretó este miércoles tras un extenso conflicto judicial que se prolongó por más de nueve años.





El procedimiento se desarrolló con un amplio despliegue de seguridad y se llevó a cabo de manera ordenada, sin incidentes ni altercados.





Del operativo participaron autoridades de la Unidad Regional III, mandos de la Comisaría 12 de El Bolsón, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Bariloche y El Bolsón, así como integrantes del grupo COER.





También estuvieron presentes operadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), personal de Salud y bomberos voluntarios de la zona, quienes acompañaron la diligencia para garantizar que se cumpliera con normalidad.