Nueva jornada de castraciones gratuitas en El Hoyo

El encuentro se realizó en el Camping municipal del Río, dónde se castraron un total de 65 perros y gatos con los turnos correspondientes.





El operativo estuvo a cargo del veterinario Walter Díaz y su equipo, quienes también aplicaron 66 vacunas antirrábicas por orden de llegada y se entregaron 31 pastillas antiparasitarias. Trabajaron, además, con la Junta vecinal de El Sauzal y las Protectoras de animales.





Se otorgaron 30 turnos gratuitos y, para continuar fortaleciendo el trabajo, también se brindaron turnos con una tarifa social.









¡ATENCIÓN!





Desde el Municipio se recuerda que la vacunación antirrábica debe aplicarse una vez por año y resulta fundamental para prevenir situaciones sanitarias de público conocimiento, además es recomendable completar todo el calendario de vacunaciones según indicaciones médicas.





La próxima jornada está prevista para septiembre, nuevamente en el Camping Municipal del Río