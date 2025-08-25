Detienen a mujer por estafa a un remisero mediante Mercado Pago en El Bolsón





Una mujer de 29 años, radicada en Esquel, Chubut, fue detenida por la Policía Local tras estafar a un remisero mediante el sistema de pagos electrónicos Mercado Pago. La aprehensión se produjo en el Casino Club, ubicado en la Calle Dorrego, según informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la Unidad 12 de Policía Local.

Según detalló Escobar a Noticias del Bolsón, la denuncia se recibió el sábado a las 22:30 horas. El trabajador del volante explicó que alrededor de las 21 horas había trasladado a una turista desde hostería El Mirador del Piltri hacia otra hostería, cobrando el viaje a través de la aplicación. Una hora después, constató que la transacción no se había concretado, por lo que se dirigió a la comisaría a radicar la denuncia.

“Tras recabar las características físicas y vestimenta de la mujer, iniciamos un operativo de búsqueda. Logramos encontrar a la persona en el Casino Club y se procedió a su aprehensión por el delito de estafa”, indicó Escobar.

Al ser consultado sobre la actitud de la detenida, el subcomisario señaló que no brindó ninguna explicación, y que presumiblemente la aplicación utilizada no había concretado la transacción. “Se pidieron sus antecedentes y no registraba ningún tipo de antecedente en la provincia. Se dio conocimiento a la Fiscalía, quien dispuso su libertad el mismo día por la tarde”, agregó.

Escobar también remarcó que estos hechos no son aislados y aprovechó para brindar recomendaciones a los prestadores de servicios:

“Ya hemos tenido varios casos similares. Lo recomendable es que los pagos se hagan en efectivo o, si se realiza mediante aplicaciones, asegurarse de que la transacción se haya concretado antes de finalizar el servicio”.

La Policía local continúa trabajando en la prevención de este tipo de delitos electrónicos y aconseja a la comunidad extremar las precauciones al recibir pagos mediante aplicaciones o medios digitales.