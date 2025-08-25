“Yo respeté todas las indicaciones del guía, pero la tormenta me tapó las huellas”





El testimonio de un turista en el Cerro Piltriquitrón vuelve a poner el foco en las prevenciones necesarias en temporada invernal.

El Bolsón – La experiencia de Héctor Barrios, un turista oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, que quedó desorientado en el Cerro Piltriquitrón en medio de una intensa nevada, vuelve a dejar en claro la necesidad de extremar recaudos al intentar ascender la montaña durante el invierno o en jornadas con alerta meteorológica.

Barrios, nacido en Corrientes pero radicado en la capital desde joven, contó en primera persona lo ocurrido cuando buscaba hacer cumbre en el Piltriquitrón. Según explicó, nunca desobedeció las recomendaciones del guía de montaña y refugiero, sino que la tormenta fue la que borró las huellas que había seguido al subir.

“Es mentira que no hice caso. Yo tengo los videos grabados. Hablé con el guía y él me dijo que el camino estaba peligroso, pero que hiciera 100 metros más y volviera. Eso fue lo que hice. Nunca llegué a la cumbre”, aclaró.

El turista detalló que cuando comenzó a nevar intensamente emprendió el descenso:

“A las tres y media de la tarde ya estaba bajando. Pero la tormenta borró la huella por la que había subido. Entonces me guié por unas piedras con círculos verdes y eso me llevó mal, hacia otro lado. Yo respeto todo, en cualquier lugar al que voy sigo las indicaciones, pero en este caso la tormenta me desorientó”.

Barrios remarcó que en ningún momento se confió de más ni buscó avanzar sin control:

“Yo acaté todas las órdenes. El guía siguió bajando y yo me volví. El problema fue que con todo blanco perdí la referencia. A las cuatro de la tarde ya estaba perdido, no era que andaba de noche. Quiero que quede claro eso”.

Prevenciones necesarias

El testimonio del visitante se suma a los reiterados pedidos de los organismos de seguridad y rescate para tomar conciencia de los riesgos en alta montaña en época invernal. Entre las medidas fundamentales a tener en cuenta destacan:

Consultar siempre el pronóstico meteorológico actualizado .

Registrar la salida en la seccional del Piltriquitrón, indicando horario y destino.

Ascender únicamente con equipo técnico adecuado para nieve y temperaturas bajo cero.

No subir en soledad y comunicar previamente el itinerario a familiares o allegados.

Recordar que las huellas pueden desaparecer en minutos con una nevada, lo que aumenta la posibilidad de extravío.

Respetar las indicaciones de guías y refugieros: no avanzar si recomiendan detener la marcha.

La vivencia de Héctor Barrios refleja la fragilidad de las condiciones en la montaña cuando el clima cambia bruscamente y la importancia de planificar con responsabilidad cada excursión.