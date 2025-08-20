El Bolsón es escenario de anuncios importantes expreso Nelson Cides, secretario de la Gobernación





En el marco de la visita de autoridades provinciales a la localidad, se realizaron anuncios de obras y convenios destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos.





Durante la jornada se subrayó que el objetivo central de la gestión es mejorar la calidad de vida de la comunidad, tal como lo remarca habitualmente el gobernador de Río Negro. En este sentido, se confirmaron nuevas obras y la apertura de sobres licitatorios, lo que representa inversión y generación de empleo local.





Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a los soldados continentales, una deuda histórica no solo en Río Negro sino en todo el país. La provincia se convirtió en pionera en este tipo de acciones, que ya tuvieron repercusión en medios nacionales. El homenaje incluyó la referencia al emplazamiento de un avión Mirage, que tuvo 16 participaciones durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur, y que se erige hoy como símbolo de memoria en la región.





“Hay que dejar en claro que están los excombatientes, quienes estuvieron directamente en la guerra y merecen el mayor de los respetos, y los soldados continentales, que permanecieron movilizados en territorio argentino, resguardando fronteras y centrales estratégicas, a la espera de una posible convocatoria”, destacaron las autoridades presentes.





El gobernador no pudo permanecer en el acto debido a compromisos en Buenos Aires, pero su equipo de trabajo encabezó las actividades oficiales.





El Bolsón vuelve así a ser escenario de anuncios importantes, tanto en infraestructura como en memoria histórica, con el eje puesto en la revalorización de quienes cumplieron funciones durante la Guerra de Malvinas y en el progreso de la comunidad cordillerana.