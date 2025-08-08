El Bolsón fortalece el Consejo Local de Seguridad

El Consejo Local de Seguridad de El Bolsón se reunió para avanzar en estrategias integrales que refuercen la prevención y el bienestar de la comunidad.





En la sesión se abordaron tres ejes prioritarios: Violencia familiar: La Comisaría de Familia informó que la violencia psicológica y emocional es la más frecuente, con mujeres como principales víctimas. A la fecha se registraron 304 denuncias bajo la Ley 3040, indicador del trabajo de prevención y visibilización. Se destacó la importancia de la denuncia temprana —incluso anónima— y el rol activo de los vecinos.

Consumos problemáticos: El dispositivo municipal El Altillo presentó datos sobre 111 casos atendidos en el último semestre. Alertó sobre nuevas formas de consumo y adicciones emergentes como la ludopatía, el juego online en menores y exceso de pantalla en la infancia, que generan nuevas formas ve diolencia y requieren respuesta legislativa y abordaje familiar.

Seguridad turística: Se analizaron focos delictivos en zonas clave, planteando reforzar la presencia preventiva y la comunicación a visitantes para reducir riesgos.





El intendente Bruno Pogliano reafirmó el compromiso político de sostener este espacio de trabajo interinstitucional, con el objetivo de consolidar un observatorio permanente que permita diseñar acciones basadas en datos locales.





Participaron autoridades policiales, equipos municipales, referentes vecinales y del sector turístico.







